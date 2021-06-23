Кострома, 23 июня, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Костромской области разворачивают новые койки для больных COVID-19. Об этом сообщает администрация региона.

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Дополнительные 150 мест открылись на базе четырёх медучреждений региона: городской и окружной больницы No1 в Костроме, Шарьинской и Галичской больниц. С учётом этих коек в области есть 535 места для приёма инфицированных. Пациенты заняли 72% коек.

За последние сутки SARS-CoV-2 в Костромской области выявили у 78 человек. Суточное число случаев коронавируса в области растёт с середины июня. Прививки от COVID-19 общим числом сделали 82 967 жителей региона. Количество граждан, завершивших вакцинацию, оперативный штаб не уточняет.