Москва, , 10:47 — REGNUM В настоящее время единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире является только Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3). Об этом 23 июня заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции.

«На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3», — сказал он.

Также глава российского Генштаба уточнил, что после продления этого соглашения ещё на пять лет ситуация вокруг него в целом стабилизировалась.

Помимо этого, Герасимов указал, что к продлению этого договора одинаково стремились и Россия, и США.

«Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к США и их союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) с призывом отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений на Черном море.