Москва, , 10:41 — REGNUM Совфед одобрил закон, в соответствии с которым Генпрокуратура получает полномочия представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Генпрокуратура вместо Минюста наделяется правом подавать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами — членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, которые поданы против других европейских стран.

Также Генпрокуратура будет представлять Российскую Федерацию в различных арбитражах, в частности, в Международном арбитражном суде Стокгольма.

Кроме того, Генпрокуратура получает полномочия по обращению в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения решений межгосударственных органов, а также судов. Определяются основания для такого обращения.

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