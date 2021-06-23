Москва, , 10:39 — REGNUM Совет Федерации лишил полномочий сенатора от Липецкой области Олега Королева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, соответствующее постановление принял Совфед.

Парламентарий принял решение о прекращении полномочий по состоянию здоровья после резонансного ДТП в Липецке.

В мае в СМИ появились видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу, позже машина сбивает дорожный знак, но затем едет дальше.

Королев позже пояснил, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Королев руководил регионом с 1998 года.

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