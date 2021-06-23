Токио, , 10:55 — REGNUM Токио ведёт переговоры с Сеулом о возможном визите президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Японию во время Олимпийских игр. Об этом 22 июня сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, в начале июня южнокорейская сторона проинформировала правительство Японии о намерении лидера Южной Кореи присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр (ОИ), которая состоится 23 июля.

Отмечается, что данный визит станет своеобразным ответом на присутствие тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

По мнению редакции, вопрос о посещении Мун Чжэ Ином Японии мог обсуждаться в ходе переговоров главы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёля и главы департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, которые прошли в Сеуле 21 июня.

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