Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Парламент Петербурга на пленарном заседании 23 июня поддержал депутатский запрос Алексея Макарова («Единая Россия») к губернатору Петербурга Александру Беглову о состоянии парка Авиаторов в Московском районе Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По словам автора запроса, в парке скапливается мусор, нарушается общественный порядок, в том числе нормы противопожарной безопасности, в вечернее время возникает угроза безопасности граждан. Как отметил Алексей Макаров, ранее часть парка на условиях аренды была передана некоммерческой организации, которая должна была провести комплексное благоустройство, но еще в феврале 2021 года договоры были расторгнуты, и парк остался без надлежащего присмотра, что особенно заметно в летнее время.

Коллегу поддержал депутат Михаил Амосов (фракция «Яблоко»), недавно он побывал в парке Авиаторов и был удивлён его удручающим состоянием.

Теперь главе города предстоит ответить депутатам, как и в какие сроки парк Авиаторов будет приведен в порядок, чтобы стать местом безопасного отдыха для горожан.