Душанбе, , 10:35 — REGNUM Власти Таджикистана готовы принять более 10 тыс. афганских беженцев в случае необходимости. Об этом заявил председатель Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов, 23 июня сообщает агентство «Азия-Плюс».

"В случае обострения положения жителей, проживающих по ту сторону границы, мы готовы принять беженцев. Конечно, если они в этом нуждаются», — сказал глава региона.

Он напомнил, что во время гражданской войны в Таджикистане Афганистан принимал таджикских беженцев. Файзов отметил, что из Афганистана пока не прибыло ни одного беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня боевики движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на пограничный пункт «Шерхан-Бандар» в провинции Кундуз между Таджикистаном и Афганистаном. После нападения более 130 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана.

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