Рыбинск, Ярославская область, 23 июня, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области продолжают тушить пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС по Ярославской области.

Yarnews.net Пожар на полигоне «Аксёново»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар начался вечером 20 июня. Ночью 21 июня открытый огонь был локализован. Позднее в МЧС сообщили, что пожар начался из-за самовозгорания отходов на закрытой части полигона.

Сейчас тушение продолжается — спустя 3 дня отходы продолжают тлеть, при этом открытого огня не наблюдается. На месте работают 2 единицы техники и 10 пожарных.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, пожарные продолжат работать на полигоне ещё несколько дней.