Москва, 23 июня 2021, 10:22 — REGNUM Совфед принял заявление в связи с Международным днем парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Международный день парламентаризма будет отмечаться 30 июня.
В заявлении сенаторы выступают за конструктивную повестку в международных отношениях, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«В заявлении мы выступаем за уважение основополагающих принципов и норм международного права и в целом выступаем за конструктивную повестку в международных отношениях», — сказал сенатор.