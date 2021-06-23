Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Из-за аномальной жары, установившейся в Санкт-Петербурге, председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, известный своим щепетильным отношением к соблюдению парламентского дресс-кода, разрешил депутатам во время пленарного заседания 23 июня снять стесняющие элементы одежды.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Открывая заседание, спикер напомнил, что температура воздуха, по прогнозам синоптиков, сегодня вновь может достигнуть +33…34 градусов. Из-за этого жарко и в помещениях Мариинского дворца, где работает Заксобрание.

«В армии нам говорили, что полковник сам себе определяет форму одежды. 34 градуса мы забираем с улицы, кондиционеры работают на полную мощность, но ниже +25 нам (температуру) не опустить. Поэтому, по желанию, я не неволю, из мужчин, вы свои пиджаки, кители можете снять, повесить на спинку стула и продолжать работу», — сказал Макаров, имеющий воинское звание полковника.

В ответ на прозвучавший со стороны депутатов вопрос о том, что в этом случаев снять женщинам, спикер с улыбкой ответил: «Заметьте, не я об этом спросил».

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