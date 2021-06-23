Москва, 23 июня 2021, 10:07 — REGNUM Совфед по итогам консультаций поддержал кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным на должности прокуроров ряда регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Накануне на совместном заседании профильных комитетов Совфеда прошли консультации по представленным президентом РФ кандидатурам.
Сенаторы поддержали кандидатуру Антона Германа для назначения на должность прокурора Алтайского края, Максима Попова — на должность прокурора Якутии, Андрея Теребунова — на должность прокурора Ульяновской области, Николая Хлустикова — на должность прокурора Архангельской области.
Письмо о консультациях будет направлено главе государства.
Согласование кандидатур на должности региональных прокуроров — новое конституционное полномочие Совета Федерации, которое делегировано сенаторам после одобрения на общероссийском голосовании летом 2020 года поправок к Конституции.
Читайте ранее в этом сюжете: Совфед поддержал кандидатуры на должности прокуроров