Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова спустя полгода после перенесённой коронавирусной инфекции сделала прививку. Об этом сообщает региональный минздрав.

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«Я три месяца назад проверяла уровень антител к коронавирусу, у меня тогда были антитела — иммуноглобулины G — в хорошем титре. Но, с учётом того, что сейчас прошло больше шести месяцев после перенесённого коронавируса, я приняла решение о вакцинации без контроля уровня титров»,— прокомментировала сама Аксенова.

Отметим, что в настоящее время на территории региона развернуто 99 пунктов вакцинации от коронавируса во всех взрослых поликлиниках. Также работают мобильные пункты. Регион получил уже 433 029 доз «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».