Иркутск, 23 июня, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается рост цен на непродовольственные товары. Как отмечает территориальное управление государственной статистики, в мае 2021 г. сводный индекс потребительских цен на них составил 101,12%.

Цитата irkutskstat.gks.ru Цены на мебель растут в Иркутской области

Также сообщается о значительно подорожавшей бытовой мебели. Причём, больше всего выросли цены на кухонные столы (на 10%) и навесные кухонные шкафы (на 7%).

Как сообщало ИА REGNUM, уровень жизни населения продолжает снижаться в Приангарье. Согласно данным статистики, в 2020 году (в сравнении с показателями 2019 года) реально располагаемые денежные доходы населения региона составили 97,1%.

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