Ярославль, 23 июня, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Ярославле прошла техническая приёмка отремонтированной улицы Осташинской в Дзержинском районе. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Улица Осташинская

Улица ведёт к крупнейшему действующему кладбищу города — Осташинскому, а также связывает промышленную зону с Юго-Западной окружной дорогой. Состояние трассы в последние годы вызывало множество нареканий горожан.

Участок протяжённостью 2 километра от транспортной развязки у путепровода через железнодорожные пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в мэрии города, ремонт завершён досрочно.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Ярославле будет отремонтировано 20 дорог общей протяжённостью 25 километров.