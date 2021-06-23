Новосибирск, , 09:44 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключает введения обязательной вакцинации для новосибирцев. Об этом о сказал в прямом эфире «Вести Новосибирск».

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"Врачей можно понять. Они сегодня работают в сверхнапряжении под таким моральным давлением, потому что мы только весной вернули плановую работу, настроились на опережающую диспансеризацию для того, чтобы наверстать упущенное в прошлом году, наверстать объём плановых операций. И сегодня всё приходится обратно сворачивать. Поэтому, наверное, большинство врачей будет поддерживать обязательную вакцинацию, — отметил глава региона. — У меня на этот счёт мнение неоднозначное. Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное, но тем не менее мы считаем, что, кроме личных интересов, личных прав каждого гражданина, есть ещё общественные интересы».

Он также предположил, что новую волну коронавируса можно ожидать осенью и «если мы до осени не наберём темпы и не провакцинируем достаточное количество жителей Новосибирской области, придётся переходить на обязательную вакцинацию».