Москва, , 09:41 — REGNUM Россия внесла решающий вклад в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, опубликованном 23 июня на сайте Кремля.

«При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе», — сказал глава Российского государства.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выразила благодарность России за участие в работе Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Она выразила надежду на дальнейшее участие Москвы в этом процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что РФ продолжает тесные контакты с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

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