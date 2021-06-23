Москва, , 09:38 — REGNUM Меморандум о развитии логистических коридоров подписали премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Отмечается, что меморандум позволит наращивать двусторонние экспортные поставки и уменьшить количество торговых барьеров между Россией и Узбекистаном.

Стороны договорились совместно совершенствовать таможенные, санитарные и фитосанитарные процедуры, упростить порядок перемещения товаров между странами. В рамках меморандума планируется построить агрологистические и оптово-распределительные центры.

Между Россией и Узбекистаном будет налажен обмен информацией и документами в сфере логистики. Кроме того, стороны договорились готовить аналитические обзоры и разрабатывать совместные программы действия.

Напомним, 22 июня в Москве Михаил Мишустин и Абдулла Арипов провели второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств.

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