Калуга, 23 июня, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В деревне Сивково под Калугой 22 июня состоялось торжественное открытие памятного стенда, на котором собраны фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской Думе Калуги.

Пресс-служба городской Думы Калуги В деревне Сивково состоялось торжественное открытие памятного стенда, на котором собраны фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны

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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев обратился к собравшимся:

«Два года назад мы с вами открыли здесь мемориал участникам Великой Отечественной войны. Особенно приятно, что инициатива установить памятник и нанести имена всех воевавших жителей деревни была именно вашей. Вы сами деньги собрали, сами занимались благоустройством. Это очень достойно. В этом году местное отделение партии «Единая Россия» профинансировало изготовление стенда с фотографиями ваших защитников, который мы открываем сегодня. Прекрасно, что вы помните своих односельчан, ведь история государства начинается с истории малой родины, с того места, где ты родился и живешь».

В мероприятии принятии участие депутаты городской Думы Калуги, представители городской управы и жители деревни.