Москва, , 09:30 — REGNUM Действия НАТО вблизи границ России по-прежнему вызывают оправданное беспокойство. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — заявил Путин.

«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», — указал он.