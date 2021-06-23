Москва, , 09:26 — REGNUM Россия не стремится получить одностороннее военное преимущество перед другими странами. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу балансу сил в нашу пользу. Тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность», — заявил Путин.

«Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя», — отметил он.