Киев, , 09:27 — REGNUM В аэропорту Киева приземлился самолёт с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом написал 23 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар на своей странице в социальной сети Facebook.

«Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину», — сообщил он.

Зурабишвили планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, после чего лидеры стран дадут общую пресс-конференцию. Затем президент Грузии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Отметим, вместе с президентом Грузии на Украину прибыла делегация, собранная из представителей грузинской власти.

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