Псков, , 09:41 — REGNUM В Псковской области указом губернатора по 31 июля 2021 года продлено продлено действие ограничительных требований и рекомендаций для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, введено несколько новых серьезных ограничений.

Михаил Ведерников Pskov.ru

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С 27 июня командирование за пределы Псковской области допустимо только при наличии у командируемого документа о вакцинации или теста на антитела, выданного не ранее чем за 30 дней до дня отъезда. Если у работника нет этих документов, то в течение трех календарных дней со дня его возвращения необходимо обеспечить сдачу ПЦР-теста.

С 27 июня у каждого гражданина, заселяемого в пансионат, санаторий, гостиницу, дом отдыха, турбазу, должен быть один из трех документов: документ о вакцинации либо ПЦР-тест, выданный не ранее трех дней до заезда, либо тест на антитела, сделанный не ранее 30 дней до заселения.

Документ о вакцинации от коронавируса либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо положительный результат теста на антитела должны быть у каждого участника разрешенного массового мероприятия, на открытом воздухе и в помещениях. Это требование не распространяется на религиозные мероприятия, концерты, спектакли, кинопоказы, а также мероприятия с количеством участников до 30 человек.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе в последнее время растет число заболевших COVID-19 среди молодых людей. Буквально за неделю, по словам Михаила Ведерникова, доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла на 13%.

«Вирус мутировал, стал более агрессивным, он быстрее распространяется и развивается. Ковид доказал, что исчезать не намерен, что многие, к большому сожалению, слишком рано расслабились и что до победы над заболеванием еще далеко», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников поручил дополнительно проработать требования к тем, кто работает с детьми и молодежью. Такие сотрудники должны либо вакцинироваться, либо предоставлять ПЦР-тест раз в неделю за свой счет. Глава региона также поручил усилить работу по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и на железнодорожных перевозках.

«Если мы оперативно не предпримем жёсткие и действенные меры, то быстро окажемся в ситуации, когда будем рассматривать введения локдауна. Прежде всего, критически важно в кратчайшие сроки нарастить динамику вакцинации», — подчеркнул Ведерников, слова которого приводит пресс-служба администрации Псковской области.

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