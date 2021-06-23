Москва, , 09:22 — REGNUM Укрепление международной безопасности должно проводиться на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», — заявил Путин.

С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений.

«Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации — не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры. Иное — путь к хаосу и непредсказуемости», — указал он.