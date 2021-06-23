Подгорица, , 09:17 — REGNUM Заместитель премьер-министра Дритан Абазович и министр иностранных дел Джордже Радулович примут участие в поминовении жертв геноцида 11 июля в Сребренице, подтвердил председатель оргкомитета по проведению 26-й годовщины геноцида в Сребренице Хамдия Фейзич.

Оргкомитет получил официальное письмо, подтверждающее прибытие делегации из Черногории в Сребреницу.

На заседании оргкомитета 21 июня член комитета Камил Дуракович сообщил, что приглашение было направлено делегации из Черногории после того, как парламент Черногории принял резолюцию о запрете отрицания геноцида.

«Самая важная делегация, которая будет в Сребренице 11 июля этого года, — это именно те депутаты, которые инициировали принятие резолюции в парламенте Черногории, а также президент Черногории, которого мы обязательно пригласим», — сказал Дуракович.