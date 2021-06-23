Москва, , 09:17 — REGNUM В мире продолжается эрозия международного права и не прекращаются попытки использовать силу для продавливания отдельных национальных интересов. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Пока турбулентность геополитических процессов возрастает. Даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права, не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других», — заявил Путин.

Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения и активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, указал президент.

«Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм. Повторю: масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государство», — подчеркнул он.