Красногорск, 23 июня, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Введение новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова 23 июня приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

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«Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Всё, что касается публичных мест, в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения», — заявил он в ходе проверки работы временного инфекционного госпиталя для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в парке «Патриот».

Также Воробьев отметил, что лучше вводить новые ограничительные меры, чем сокращать плановую медицинскую помощь для тех, кому она необходима.

Кроме этого, губернатор Подмосковья поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв проходить вакцинацию от нового заболевания, и добавил, что власти региона наращивают ее темп.

«Цель — выйти на 35−40 тыс. [доз] вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь», — указал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве за последние три недели отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.