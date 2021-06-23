Пекин, , 09:10 — REGNUM В режиме видеоконференции прошли китайско-сербские переговоры между председателем Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу и председателем Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичом. Как сообщает 22 июня Синьхуа, стороны договорились о дальнейшем укреплении связей между законодательными органами и парламентариями обеих стран.

Крепкие отношения между КНР и Сербией, по словам Ли Чжаньшу, сложились в ходе борьбы двух стран за национальную независимость и национальное развитие. Пройдя длительный путь, эти отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Китай готов и дальше их развивать и совершенствовать, претворяя в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух стран. Ли Чжаньшу призвал к повышению уровня взаимного политического доверия, взаимной поддержки в принципиальных вопросах международной повестки, взаимодействию в противодействии пандемии коронавируса. Он особенно указал на прочные отношения КНР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, которые развиваются в формате 17+1, а также в ходе реализации инициативы «Пояса и пути», и предложил и дальше укреплять двусторонние политические и гуманитарные контакты и обмены.

И. Дачич, в свою очередь, заявил о решительной поддержке Сербией принципа «одного Китая» и проекта «Пояса и пути» и планах Народной скупщины активизировать связи с коллегами из КНР.