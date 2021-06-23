Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих республики с профессиональным праздником. Об этом глава государства написал 23 июня на своей странице в Twitter.

«Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана!» — написал Токаев.

Он отметил, что работа госслужащих должна способствовать укреплению государственности и повышению благосостояния жителей Казахстана.

Напомним, 20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН.