Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Иностранный посол не может решать, каким образом должна формироваться судебная система в Грузии. Об этом 22 июня в интервью телеканалу «Палитраньюс» заявил депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Кахишвили.

Депутат ответил на слова посла США в Тбилиси Келли Дегнан, которая ранее сказала, что парламент Грузии «обязан» остановить процесс назначения членов Верховного суда (ВС) до проведения судебной реформы в стране.

«Мнение любого посла и особенно посла страны-стратегического партнёра является ценным, но у нас независимая страна. Мы примем решение, которое будет приемлемо как для общества, так и для нашей страны», — сказал Кахишвили.

Он добавил, что судебная система Грузии должна быть независимой, но она таковой не станет, если будет формироваться под влиянием иностранных послов.

«Я не думаю, что она имеет право говорить в таком тоне с независимой страной», — прокомментировал слова Деган грузинский депутат.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Окончательное решение о назначении примут депутаты парламента Грузии, которые будут голосовать по каждому кандидату.

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