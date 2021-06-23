Пекин, , 09:07 — REGNUM В Пекине с визитом находится глава МИД Новой Зеландии Наная Махута; прошли её переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, в ходе которых руководитель китайской дипломатии призвал к эффективному и качественному развитию двусторонних отношений сотрудничества. Об этом 22 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что Китай, по словам Ван И, придает отношениям с Новой Зеландией большое значение и дорожит укрепляющимся взаимодействием.

Сторонам, считает китайский министр, следует максимально использовать двустороннее соглашение о свободной торговле, а также ускорить переговоры по совместному участию в инициативе «Пояса и пути». Н. Махута со своей стороны поздравила КНР со столетием КПК, а также приветствовала достижения Китая в сокращении бедности и успешной борьбе с коронавирусной пандемией.