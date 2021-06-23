Куньмин, Китай, , 09:06 — REGNUM Стадо из 14 бродячих диких азиатских слонов отправилось на юг, вернувшись в уезд Эшань китайской провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Стадо находится на относительно большой высоте, где слабый сигнал связи, что еще больше затрудняет мониторинг, сообщили в штабе, отвечающем за мониторинг миграции слонов. Слон-самец, который заблудился 17 дней назад, сейчас находится в 30 км от района Цзиньнин в Куньмине, столице провинции.

Пять новых экспертов присоединились к группе экспертов, чтобы помочь в разработке планов по управлению миграцией слонов. Для проведения работ было мобилизовано в общей сложности 210 человек. В общей сложности 4774 местных жителя были эвакуированы.

Животные прошли около 500 км к северу от своего лесного дома в Сишуанбань-Дайском автономном районе на юге Юньнани, достигнув Куньмина 2 июня. В течение более месяца власти посылали полицию для сопровождения стада, эвакуировали дороги, чтобы облегчить проход животных, и использовали пищу, чтобы отвлечь их от входа в густонаселенные районы.

Азиатские слоны в основном обитают в Юньнани и находятся под государственной охраной уровня «А» в Китае.