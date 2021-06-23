Подгорица, , 09:06 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, спикер парламента Алекса Бечич и заместитель премьер-министра Дритан Абазович выступили с совместным заявлением в связи со сложившейся в стране политической ситуацией.

«Мы против свержения правительства и проведения новых парламентских выборов, потому что Черногории нужна стабильность с немедленным проведением радикальных реформ», — говорится в совместном заявлении.

Они также отмечают, что любое решение по преодолению нынешнего политического кризиса должно учитывать разногласия между составляющими правительства по определенным вопросам, которые были подняты в последние месяцы парламентским большинством и бывшими властями.

Победа на выборах, достигнутая 30 августа 2020 года, представляет собой величайшую ценность нашей политической работы и превосходит личные и партийные амбиции, отмечают лидеры страны.

«Соглашение, заключенное 8 сентября 2020 года держателями списка трех коалиций-победителей, заложило политическую основу для формирования правительства, которое не подлежит сомнению в будущем, учитывая идеологическое разнообразие различных образований парламентского большинства. И что касается возможных изменений в его составе и режиме работы, необходимо вести открытый и конструктивный диалог между правительством и парламентским большинством», — говорится в совместном заявлении Кривокапича, Бечича и Абазовича.

По их оценке, будущая деятельность правительства должна быть сосредоточена на четырех темах: экономическое развитие, вступление страны в Европейский Союз, борьба с коррупцией и организованной преступностью и реформа избирательного законодательства.

«Недопустимо вмешательство внешнего фактора в решение внутренних вопросов, касающихся государства Черногория», — говорится в совместном заявлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительственный кризис в Черногории — обычный балканский спектакль