Владивосток, 23 июня, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения с участием 10 тыс. военнослужащих. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения.

В ходе мероприятия будет отработано применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

Всего в учениях принимают участие более 10 тыс. военных, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня американское посольство в Киеве объявило, что учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины. В маневрах примут участие«5 тыс. военнослужащих из 32 стран, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга».

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений Sea Breeze на Украине и реагировать в случае необходимости.