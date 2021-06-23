Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Законопроект «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством США о воздушном сообщении» обсудят депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана, 23 июня сообщает агентство «Казинформ».

Депутат Альберт Рау, выступая на пленарном заседании парламента, сказал, что законопроект предусматривает принципы открытого неба. В рамках соглашения стороны могут совершать полеты без ограничений по числу перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Рау добавил, что соглашение направлено на повышение внешней транспортной доступности и расширение географии международных авиамаршрутов. Профильный комитет подготовит заключение по данному законопроекту, сказал Рау.