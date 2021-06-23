Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США призвал освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида, осужденных в России за шпионаж и нападение на полицейских. Об этом говорится в одобренной комитетом резолюции.

«С гордостью сообщаем, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США только что одобрил резолюции, призывающие к освобождению Тревора Рида и Пола Уилана», — такое сообщение опубликовано в микроблоге комитета в Twitter.

В комитете подчеркнули, что власти США продолжат бороться за свободу своих граждан. Резолюцию далее рассмотрит верхняя палата американского законодательного органа полного состава.

Резолюции Палаты представителей и Сената — это выражение законодателями своих позиций по тому или иному вопросу, они носят рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, американца Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года при проведении шпионской акции. Позже суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Студента Тревора Рида приговорили к девяти годам колонии на нападение на полицейских в Москве после бытового конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России отбывают наказание 17 американских граждан.

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