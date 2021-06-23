Курган, 23 июня, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын обсудили строительство индустриального парка в Шадринске. На площадке Шадринского автоагрегатного завода (предприятия машиностроительного комплекса УГМК) начались работы по реконструкции производственного комплекса индустриального парка. Он станет частью сети из семи подобных площадок, которые создают на территории региона. Реализацию этого и других проектов в Курганской области губернатор Вадим Шумков обсудил с генеральным директором ОАО «УГМК» Андреем Козицыным. Их рабочая встреча прошла в Кургане 22 июня.

Пресс-служба губернатора Курганской области

Общая площадь парка составит 8,76 га. В планах — подведение всех необходимых инженерных сетей, создание полигона для испытаний. Заработать парк должен в 2022 году. Здесь разместят два новых предприятия-резидента. Планируется, что это будет производство погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов и производство электрических жгутов для автомобильной техники и дизель-генераторных установок.

Как отметил Андрей Козицын, в общей сложности индустриальный парк позволит создать 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Общая стоимость проекта — около 380 млн рублей. Расположение производственной площадки обеспечивает доступность рынков сбыта не только в Курганской области, но и в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

Вадим Шумков подчеркнул, что Курганская область крайне заинтересована в реализации проекта. Профильные региональные ведомства в рамках своих полномочий оказывают инвестору содействие в подготовке необходимых документов для получения субсидии из федерального бюджета, которая позволит возместить часть затрат. Часть затрат возьмет на себя компания УГМК.

Также в ходе встречи стороны обсудили продолжение государственно-частного партнерства. Вадим Шумков поблагодарил Андрея Козицына за активное участие УГМК реализацию ряда социальных проектов по благоустройству населенных пунктов, строительству и ремонту объектов соцсферы. В числе масштабных проектов — строительство долгожданной ледовой арены в Шадринске, которую открыли в этом году. Половину расходов на спортивный объект взяла на себя компания. Значительные средства холдинг инвестировал в реконструкцию набережной реки Исеть и капремонт Свято-Николаевского храма в Шадринске. Также за последние 5 лет УГМК привел в порядок в Шадринске Дворец культуры, физкультурный комплекс стадиона «Торпедо», прилегающую территорию АО «ШААЗ». Построил филиал Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».

В Шадринском районе благодаря компании отремонтированы школа, Дворец культуры, стадион и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, построен Свято-Троицкий храм в селе Песчанотаволжанское, газифицированы три села. В селе Любимово Далматовского района реконструирован памятник погибшим в годы Великой Отечественной, а в селе Ясная Поляна помимо мемориала приведены в порядок школа и пришкольная спортивная площадка, стадион. В этом году идет ремонт грунтовой дороги от Ясной Поляны до села Бугаево Катайского района.

Перед рабочей встречей с главой региона Андрей Козицын вместе с заместителем Губернатора по экономической политике Владимиром Архиповым возложил цветы к мемориалу курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в память о 80-й годовщине нападения фашистской Германии на нашу страну.