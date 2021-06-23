Москва, , 08:56 — REGNUM IX Московская конференция по международной безопасности открывается 23 июня, участие в ней примут более 600 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве, выступившем организатором конференции, сообщили о темах форума. Это проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Конференция будет проходить два дня.

Участники форума — свыше 600 человек — обсудят информационную безопасность, ситуацию «пост-ДРСМД», обстановку в Европе и роль военных в борьбе с пандемией коронавируса.

В числе участников — министры обороны, начальники генеральных штабов, военные и эксперты из разных стран, представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК, ЛАГ. Поприветствуют участников форума президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

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