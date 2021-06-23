Москва, 23 июня, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В России работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отдых

По её словам, в российском законодательстве не определены критерии уважительной причины, работодатель определяет их сам.

Эксперт также отметила, что отпуск до года «за свой счет» может быть предоставлен для государственных и муниципальных служащих. Продолжительность отпуска для других работников определяется работодателем.

При этом во время годового отпуска работник не получает заработную плату, также у него не накапливается время очередного отпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования СК «Сбербанк страхование жизни», большая часть жителей России считает, что для того, чтобы быть независимыми в финансовом смысле, им необходимо иметь доход в среднем в 74,9 тыс. рублей в месяц.

Жители РФ считают финансово независимым того, кто полностью себя обеспечивает (64% опрошенных), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, который покрывает все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

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