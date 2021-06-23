Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Парламент Грузии 22 июня в окончательном чтении принял законопроект, который предусматривает лишение парламентских партий госфинансирования и бесплатного времени на телеканалах за отказ участвовать в деятельности законодательного органа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В опубликованном тексте документа говорится, что эта мера должна применяться в тех случаях, когда больше половины депутатов партии откажутся от депутатских полномочий, и их никто не заменит.

Кроме того, такую же меру предлагается применять в тех случаях, когда более половины депутатов партии не посещают более половины заседаний сессии.

Если документ подпишет президент страны, то закон начнёт действовать с 1 февраля 2022 года.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Депутаты от оппозиции более полугода отказывались входить в парламент.

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