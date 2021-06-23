Алма-Ата, Казахстан, , 08:35 — REGNUM Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства и сотрудничества. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном слове участника девятой промышленной выставки Expo-Russia Каzakhstan 2021.

Приветственное слово зачитал генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров. Лавров отметил, что укреплению отношений между двумя странами способствует межгосударственное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Министр добавил, что России и Казахстану необходимо обеспечить дальнейшее развитие и диверсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Лавров считает, что существенный вклад в достижение этих целей вносят конгрессно-выставочные мероприятия. Он выразил надежду, что реализация программы выставки позволит участникам выйти на новые совместные инициативы и проекты.