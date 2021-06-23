Киев, , 08:35 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Об этом сообщило «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения для них с домашнего ареста на взятие на поруки», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд продлил Андрею Антоненко срок домашнего ареста на два месяца и обязал его и дальше носить электронный браслет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что переписывается с одной из подозреваемых по данному делу — военной медсестрой Яной Дугарь. Кроме того, 19 июня украинские журналисты зафиксировали визит Дугарь в здание офиса президента Украины. Там подозреваемая в убийстве могла встречаться с главой офиса Андреем Ермаком.

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