Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Победа Джо Байдена на выборах президента США сыграла на руку «исключительно преступникам и врагам США», заявил 22 июня сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает New York Post.

По его словам, нынешний президент-демократ проводит «некомпетентную внутреннюю и внешнюю политику».

«Шесть месяцев прошло с тех пор, как они пришли к власти. Давайте назовем победителей за последние шесть месяцев», — отметил сенатор.

«Наркокартели в Мексике, разного рода торговцы людьми в Мексике, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, иранский аятолла, Россия, [президент России Владимир] Путин и Китай — все они были главными победителями некомпетентной внутренней и внешней политики», — добавил сенатор.

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