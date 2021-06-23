Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Министерство юстиции США заблокировало 36 сайтов Ирана за нарушение санкций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заблокированы 33 иранских сайта, которые использовал Иранский союз исламского радио и телевидения (IRTVU), и три сайта, подконтрольные проиранской группировке «Катаиб Хезболлах». В минюсте уточнили, что заблокировали сайты по решению суда.

Отмечено также, что IRTVU в октябре 2020 года попал в чёрный список американского минфина из-за обвинений в попытках повлиять на итог выборов в США. Фигурантам черного списка запрещено получать в США услуги, в том числе связанные с использованием сайтов и доменов. Для этого нужна лицензия от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина, но у IRTVU такой лицензии нет.

Что касается «Катаиб Хезболлах», то эта организация попала под санкции еще в 2009 году. Госдепартамент США объявил её террористической.

ИА REGNUM сообщало о блокировке сайтов ряда иранских телеканалов 22 июня.

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