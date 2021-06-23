Москва, 23 июня, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Из-за «быстрой консолидации» поражения легких человека индийский штамм коронавируса опаснее по сравнению с другими его разновидностями. Об этом 23 июня заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Судя по тому, что рассказывают врачи, дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких», — заявила она в интервью изданию «Лента.ру».

Также Баранова отметила, что из-за индийского штамма коронавируса функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.

«Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — добавила биолог.

При этом она указала, что обычно клетки эпителия в легких осуществляют газообмен, для чего поддерживается необходимая влажность, а альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, которая покрывает легкие изнутри.

Также Баранова отметила, что при COVID-19 клетки эпителия перестают производить эту смесь, а затем могут превратится в фибробласты (клетки соединительной ткани).

«В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики СМО ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что новый штамм коронавируса, индийский, уже быстро распространяется по России и он оказался более заразным, чем прежние разновидности коронавируса.