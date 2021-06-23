Пхеньян, 24 июня, 2021, 00:21 — ИА Регнум. В Японии увлеченно следят за продовольственной ситуацией в Корейской Народно-Демократической Республике. Каково положение в КНДР, которое так привлекло внимание Токио, пишет политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

О трудностях с продовольствием в КНДР сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Речь идет о неурожае, по причине которого страна недосчитается около одного миллиона тонн продовольствия. Как прокомментировал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, для Токио такие сведения представляют огромный интерес, в стране прилагают «усилия к сбору и анализу соответствующей информации в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей».

Судя по словам Ким Чен Ына, положение действительно серьезно. Так, недовыполнен план зернового производства, «в результате чего сейчас продовольственное положение народа становится напряженным». Лидер подчеркнул, что избежать подобных проблем в будущем поможет преодоление влияния ухудшающегося аномального климата. Также очень важно минимизировать ущерб от стихийных бедствий при тесном взаимодействии сельскохозяйственной области и области метеорологического наблюдения.

Читайте подробности в материале Анатолия Кошкина «Лидер КНДР признал трудности с продовольствием в стране».