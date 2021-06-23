Берлин, , 08:27 — REGNUM Власти Германии, которые наращивают расходы страны на нужды обороны, готовятся к войне с Россией. Об этом 23 июня заявила депутат немецкого бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в своей статье для газеты nd.DerTag.

Севим Дагделен Sandro Halank

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — говорится в статье депутата бундестага.

Также Дагделен указала, что, по ее мнению, отношения между Москвой и Берлином в настоящее время достигли своей низшей точки, и ни одного дня не проходит без требования введения санкций в отношении России со стороны Германии.

Немецкий депутат указала, что в настоящее время вместо дипломатии правительство ФРГ проводит беспрецедентное перевооружение и «открыто берет курс на подготовку к войне против России».

При этом ранее, в мае текущего года, Дагделен призвала власти ФРГ заключить с Россией договор о дружбе и примирении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и отмечаемого в России Дня памяти и скорби.