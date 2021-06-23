Киев, , 08:27 — REGNUM Власти Украины «заберут назад» Крым и «вывезут» оттуда всех жителей России, которые приехали на полуостров с материковой части РФ, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя подтопления в Крыму, Гордон отметил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося бедствия.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». — Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут».

Журналист посоветовал гражданам России даже «не вкладывать деньги в Крым, чтобы не потерять их».

«Чтобы никто даже не сомневался — мы это все заберем назад», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском Майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

Напомним, на прошедшей неделе в Крыму прошли сильные дожди и в отдельных районах полуострова выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков, в результате чего в Ялте и Керчи произошли подтопления и разрушения. В результате один человек погиб.

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