Ярославль, 23 июня, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал сохранить целостность «актёрского квартала» в центре Ярославля. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Дом в актёрском квартале, который пытаются снести

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне собственник начал сносить одно из зданий квартала послевоенных двухэтажных домов. Работу техники остановили общественники и местные жители, актёр театра имени Волкова Илья Коврижных встал под ковш экскаватора. Возмущение дошло до губернатора области.

«Большой резонанс в области получила история со сносом дома в актёрском квартале. О ситуации мне доложили сразу, вопрос получил большой общественный отклик. Для нас было важно услышать не только позицию сторон, непосредственно включенных в конфликт, но и мнение горожан, градозащитников, экспертов. Сегодня такое понимание у нас есть», — написал Дмитрий Миронов.

Как рассказал губернатор, в областном департаменте охраны объектов культурного наследия прошло заседание общественного совета с участием экспертов. Своё мнение высказали и члены общественной палаты области.

«По итогам эксперты и градозащитники предложили основной, устраивающий всех, вариант — признание всего ансамбля зданий квартала достопримечательным местом. За счет этого территория приобретет статус объекта культурного наследия и любые строительные работы будут под контролем соответствующих ведомств. Департамент охраны культурного наследия уже направил все необходимые запросы в архив, Росреестр. Выходим на контакт с собственником для доступа на объекты. Место уникальное и здесь представители власти, общественники и собственники должны работать на одну цель — сохранить эту точку притяжения. Это моя позиция», — заявил Дмитрий Миронов.

Квартал был построен в послевоенные годы для актёров Волковского театра по инициативе его директора Василия Топтыгина, также его называют «Топтыгинские хутора». Сейчас большинство квартир сменили собственников. Само место представляет собой небольшой островок послевоенной архитектуры в центре города, кроме того — это память об известных ярославских актёрах XX столетия.

«Театральную» тему ярославский губернатор поднимает не впервые. В 2019 году он стал одним из противников объединения ярославского театра имени Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге. После вмешательства губернатора запущенный руководством двух театров и одобренный Минкультом процесс был остановлен, а затем и отменён.