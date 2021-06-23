Ярославский губернатор вступился за «актёрский квартал»
Ярославль, 23 июня, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал сохранить целостность «актёрского квартала» в центре Ярославля. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне собственник начал сносить одно из зданий квартала послевоенных двухэтажных домов. Работу техники остановили общественники и местные жители, актёр театра имени Волкова Илья Коврижных встал под ковш экскаватора. Возмущение дошло до губернатора области.
Как рассказал губернатор, в областном департаменте охраны объектов культурного наследия прошло заседание общественного совета с участием экспертов. Своё мнение высказали и члены общественной палаты области.
Квартал был построен в послевоенные годы для актёров Волковского театра по инициативе его директора Василия Топтыгина, также его называют «Топтыгинские хутора». Сейчас большинство квартир сменили собственников. Само место представляет собой небольшой островок послевоенной архитектуры в центре города, кроме того — это память об известных ярославских актёрах XX столетия.
«Театральную» тему ярославский губернатор поднимает не впервые. В 2019 году он стал одним из противников объединения ярославского театра имени Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге. После вмешательства губернатора запущенный руководством двух театров и одобренный Минкультом процесс был остановлен, а затем и отменён.