23 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 08:21 — REGNUM 22 июня официальные лица Белого дома в США признали на пресс-брифинге, что цель по вакцинации, поставленная президентом США Джо Байденом, которая должна была быть выполнена ко Дню независимости, не может быть достигнута.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

То есть 70% взрослых американцев должны были быть вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины до 4 июля. Кроме того, 160 млн взрослых американцев должны были получить две дозы вакцины.

Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на 21 июня показывает, что 65,4% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 140 млн взрослых американцев получили две дозы вакцины.

Уровень вакцинации в Соединенных Штатах упал примерно на две трети с апреля и в настоящее время составляет около 1,1 млн доз в день. По оценкам Bloomberg, при таких темпах потребуется еще пять месяцев, чтобы вакцинировать 75% населения.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не смогли пройти мимо и бурно обсудили эту новость под соответствующей публикацией в паблике «Микромир» на фоне того, что китайские власти ввели уже более миллиарда доз вакцин к настоящему дню.

«Это все убежденные фанаты Трампа. Они даже не верят в существование нового коронавируса, не говоря уже о вакцине», — заявил «Хребет».

Вакцинация против COVID-19 в США (сс) SC National Guard

"Не недооценивайте влияние Трампа. Нельзя недооценивать влияние интернет-знаменитостей. У Байдена нет потенциала интернет-знаменитости», — заметил «Дурак XJ».

«Байден каждый день в Интернете призывает американцев делать прививки. Но сейчас его никто не слушает, и все, кто его слушают, уже вакцинированы. Остальные — люди Трампа», — согласился «Снежок».

"Пока половина избирателей-республиканцев и их семьи не пойдут вакцинироваться, они не смогут выполнить задачу. Конечным результатом является то, что Демократическая партия вакцинирована, а Республиканская партия — нет. Если Демократическая партия не выступит против этого, она рано или поздно проиграет», — заявил Лань Шабуфэнлю.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

Многие комментаторы уверены, что бывший президент США Дональд Трамп планирует триумфальное возращение в Белый дом на фоне провала демократической партии в вакцинации против коронавируса.

«Ничего страшного, надо будет, нарисуют 74%, надо будет — еще больше. До сих пор как-то справлялись», — заверил Bitter de_coffee.

«Один из наших родственников, имеющий грин-карту, говорит, что вакцина в США лучше, чем в Китае. За такого родственника-идиота очень стыдно», — заявил один из пользователей.

«Мне вот интересно, почему китайцы больше заботятся о Соединенных Штатах, чем американцы? В некоторых отдаленных районах Китая сделать вакцинацию сложно и пожилым людям приходится слишком долго стоять в очереди», — заметил Brevityisthesoulofwit.

В целом китайцы достаточно иронично относятся к тому, что США смогут вакцинировать население в достаточной мере, а также не верят в способность западных вакцин обеспечить иммунитет.