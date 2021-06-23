Ростов, Ярославская область, 23 июня, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области волонтёры восстановили исторический вид исторического жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала один из организаторов проекта Наталья Чагина.

Страница Том Сойер Фест Ростов Великий Вконтакте Дом после работы волонтёров

До был отремонтирован в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест» — мероприятие проходит по всей стране. В мае 2021 года волонтёры отремонтировали фасады двух домов в Переславле-Залесском, а в июне проект добрался и до Ростова.

Страница Том Сойер Фест Ростов Великий Вконтакте Том Сойер Фест в Ростове

«Мы впервые проводили фестиваль в Ростове-Великом и следовали рекомендациям координаторов основного «Том Сойер Феста». Согласно им дом выбирают на центральных улицах, чтобы как можно больше людей увидели эффект. Был также важен его возраст, размер и состояние, потому что на первый раз мы не знали сколько волонтеров реально придут, сумеем ли мы собрать нужную сумму», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталия Чагина, один из организаторов проекта в Ростове.

Дому на улице Ленинская, 6 около 100 лет. Несмотря на то, что построен он был в годы советской власти, в оформлении фасадов прослеживаются черты популярного до революции стиля модерн. В Ростове сохранились несколько таких домов, они придают городу особенное очарование.

Страница Том Сойер Фест Ростов Великий Вконтакте Первоначальный вид дома

Хозяйка — ветеран известной ростовской фабрики Рольма — дала своё согласие на восстановление фасада. Волонтёры приехали из Москвы, Александрова, Ярославля, Тутаева и Ростова. Дом был сделан за два дня — 19 и 20 июня 2021 года.

«Зашкурен полностью фасад по всему периметру дома и покрашен. Дом получился очень контрастный и яркий. Все решения по материалам и цвету согласованы с хозяйкой дома. Но работа не закончена. Профессиональное учебное заведение Ростовский колледж отраслевых технологий со студентами восстановят утраченные элементы наличников и выделят выступающие части белым цветом», — пояснила Наталия Чагина.

Страница Том Сойер Фест Ростов Великий Вконтакте Том Сойер Фест в Ростове

Стоимость материалов составила около 75 тысяч рублей, из них большую часть предоставил материалами крупный строительный магазин, остальное собрали волонтёры.

Страница Том Сойер Фест Ростов Великий Вконтакте Том Сойер Фест в Ростове

Сейчас волонтёры ищут следующий дом для восстановления и хотят разработать критерии, чтобы люди само могли подавать заявки на восстановление домов.