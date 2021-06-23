В Ярославской области волонтёры восстановили исторический вид дома
Ростов, Ярославская область, 23 июня, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области волонтёры восстановили исторический вид исторического жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала один из организаторов проекта Наталья Чагина.
До был отремонтирован в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест» — мероприятие проходит по всей стране. В мае 2021 года волонтёры отремонтировали фасады двух домов в Переславле-Залесском, а в июне проект добрался и до Ростова.
Дому на улице Ленинская, 6 около 100 лет. Несмотря на то, что построен он был в годы советской власти, в оформлении фасадов прослеживаются черты популярного до революции стиля модерн. В Ростове сохранились несколько таких домов, они придают городу особенное очарование.
Хозяйка — ветеран известной ростовской фабрики Рольма — дала своё согласие на восстановление фасада. Волонтёры приехали из Москвы, Александрова, Ярославля, Тутаева и Ростова. Дом был сделан за два дня — 19 и 20 июня 2021 года.
Стоимость материалов составила около 75 тысяч рублей, из них большую часть предоставил материалами крупный строительный магазин, остальное собрали волонтёры.
Сейчас волонтёры ищут следующий дом для восстановления и хотят разработать критерии, чтобы люди само могли подавать заявки на восстановление домов.